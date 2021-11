Spal-Perugia 1-2: è proprio un Grifo formato trasferta

Due colpi di testa e due rigorini (entrambi dubbi) in una gara sostanzialmente equilibrata: decisiva la parata di Chichizola su Mancosu, mentre De Luca realizza il penalty assegnato al Grifo. Spal che si mangia le mani anche per un gol annullato (fuorigioco millimetrico) e per un paio di gol mangiati. Ma anche il Grifo ha sbagliato l’impossibile sotto porta, in particolare con Kouan e Murano. A 5 dalla fine il penalty che ha deciso la partita. Da segnalare, nel gioco degli ex, che Melchiorri è partito titolare mentre Murgia è rimasto tutto il tempo in panchina.

Spal-Perugia 1-2: il tabellino

Spal: Seculin, Tripaldelli, Esposito, Crociata (22′ st Da Riva), Mancosu, Colombo, Melchiorri (22′ st Piscopo), Mora, Vicari, Peda (29′ st Celia), Coccolo. A disp.: Pomini, Thiam, Ayoub, Zuculini, Ellertsson, Spaltro, Heidenreich, Nador, D’Orazio. All. Clotet

Perugia: Chichizola, Rosi, Angella (42′ st Sgarbi), Segre, Burrai, Matos (42′ st Vanbaleghem), Murano (19′ st De Luca), Curado, Falzerano, Santoro (19′ st Kouan), Lisi (24′ st Ferrarini). A disp.: Fulignati, Righetti, Gyabuaa, Murgia, Ghion, Bianchimano, Zanandrea. All.: Alvini

Arbitro: Luca Zufferli di Udine (Niccolò Pagliardini di Arezzo e Marco D’Ascanio di Ancona) IV° ufficiale: Mattia Caldera di Como VAR: Federico Dionisi di L’Aquila AVAR: Emanuele Prenna di Molfetta

Reti: 18′ pt Curado, 26′ pt Mancosu (S), 41′ st (rig.) De Luca

Note: al 38′ pt Chichizola para rigore a Mancosu.

Giornata fredda e piovosa.

Presenti 5134 spettatori di cui 150 ospiti.

Ammoniti: Falzerano, Rosi, Curado, Mancosu, Tripaldelli, Colombo, Coccolo.