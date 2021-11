Spal-Perugia, sarà la sfida degli ex?

Sono passati esattamente due mesi, sembra una vita. Era il 31 agosto, ultimo giorno di calciomercato, quando, sul filo di lana, fu annunciato lo scambio fra Spal e Perugia: Federico Melchiorri agli estensi, Alessandro Murgia al Grifo. Sembrava un gran bel colpo per i biancorossi, visto che in tanti avevano ancora negli occhi il gol del ragazzino nella Supercoppa contro la Juve. Invece, in questi primi due mesi, i due hanno visto pochissimo il campo: 127 minuti per Melchiorri (in 5 presenze), appena 19 minuti per Murgia a Perugia, in due presenze. Eppure, potrebbero rilanciarsi proprio contro le rispettive ex squadre.

Insieme in campo?

Da un lato, Pep Clotet, senza Lath, rilancia Melchiorri proprio alla luce del suo status di ‘ex’ col dente avvelenato («Per me gli ex dovrebbero giocare sempre perché danno qualcosa in più»); dall’altro Massimiliano Alvini si dice contento di Murgia e potrebbe finalmente accontentare i tifosi che invocano l’inserimento dell’ex laziale e l’arretramento di Kouan.

I convocati

In vista della trasferta di Ferrara, Massimiliano Alvini richiama Bianchimano fra i convocati. Non ci sono gli infortunati Dell’Orco e Carretta. Manca anche Sounas, ormai uscito dai radar. Nella Spal, oltre a Viviani, assente anche Latteh Lath per un problema muscolare.