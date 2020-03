Spello, ricoverato il sindaco Landrini

Spello si aggiunge alla lista dei comuni umbri coinvolti direttamente nell’emergenza sanitaria Covid-19. Mercoledì sera è stata annunciata la prima positività: «La persona è già in isolamento fiduciario e ora si trova presso la propria abitazione. Seguirà la profilassi sotto stretto controllo medico. Alla persona interessata e ai suoi familiari vanno il pensiero e la vicinanza del sindaco, dell’amministrazione comunale e della comunità».

In ospedale, in attesa

Nel pomeriggio di giovedì giunge invece la notizia del ricovero del sindaco di Spello, Moreno Landrini: «Si informa la cittadinanza che il sindaco, a causa di sintomi influenzali acuti, è ricoverato presso una struttura ospedaliera per le terapie necessarie. È in attesa di ricevere la risposta al tampone da Covid-19. Il sindaco – prosegue la nota – in questo particolare momento di difficoltà anche personale, pur continuando a svolgere le sue funzioni, si scusa per non essere riuscito a rispondere a tutte le telefonate e messaggi ricevuti. Le funzioni di sindaco saranno assunte dal vice sindaco Gugliemo Sorci per la continuazione dell’attività amministrativa. Il sindaco manda un caloroso messaggio di incoraggiamento a tutta la comunità certo del senso di responsabilità di ogni cittadino nel rispettare tutte le misure imposte».