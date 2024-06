Spoleto: incidente a San Silvestro. Serve un’ora per liberare uno dei coinvolti

Serio incidente stradale sabato mattina a Spoleto, in località San Silvestro, con il coinvolgimento di due autovetture. «I vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto – riferisce una nota del comando provinciale di Perugia del 115 – sono intervenuti prontamente e hanno operato per quasi un’ora per riuscire ad estricare uno dei feritim rimasto bloccato tra le lamiere delle vetture incidentate. Il complicato intervento di estricazione si è concluso con successo, permettendo di affidare il ferito alle cure del personale medico del 118, presente sul luogo dell’incidente. La persona ferita è stata trasportata d’urgenza al vicino ospedale per ulteriori accertamenti e cure. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia Locale del Comune di Spoleto che hanno gestito la viabilità e avviato le indagini per determinare le cause dell’incidente».

