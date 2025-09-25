Una svolta in qualche modo ipotizzata ma che ora – nella notte fra mercoledì e giovedì – si è realizzata. Dmytro Shuryn, il 32enne ucraino presunto omicida del 21enne bengalese Bala Sagor (per tutti ‘Obi’) – il cui cadavere era stato trovato orrendamente sezionato lunedì sera a Spoleto – è stato sottoposto a fermo di persona indiziata di delitto e tradotto in carcere. Lo spiega una nota diffusa all’alba di giovedì dalla procura della Repubblica di Spoleto, diretta dal procuratore Claudio Cicchella.

«All’esito delle indagini avviate dopo la scomparsa di Bala Sagor ed il successivo rinvenimento del suo cadavere avvenuto il 22 settembre – si legge nella nota dell’autorità giudiziaria spoletina -, nella serata di mercoledì è stato disposto il fermo dell’indagato Shuryn Dmytro, nato in Ucraina il 9 dicembre 1992, cui sono stati contestati i delitti di cui agli articoli 81 cpv, 575, 411 e 412 del Codice penale (omicidio volontario, occultamento e distruzione/soprressione di cadavere, ndR)».

«La decisione – prosegue la procura – è stata assunta dopo aver raccolto gravi indizi in merito al coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio e nel successivo depezzamento del cadavere. Decisive al riguardo sono state le informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell’indagato. Riscontri univoci inoltre sono emersi dall’esame dei filmati estrapolati dagli impianti di videosorveglianza presenti lungo le vie cittadine e nelle abitazioni private ubicate nei pressi del luogo in cui è stata rinvenuta la salma e la bicicletta in uso alla vittima».

«Le indagini – chiarisce l’ufficio diretto da Claudio Cicchella – proseguono per giungere al rinvenimento delle altre parti del corpo della vittima occultate dall’indagato. Per l’esecuzione del fermo sono state delegate la Compagnia carabinieri di Spoleto e la sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica. Il fermato è stato condotto presso la casa di reclusione di Spoleto».

