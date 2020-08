Disavventura per un vigile del fuoco di Spoleto nel pomeriggio di domenica in zona Campello sul Clitunno. Stava tagliando una delle piante cadute a causa del maltempo quando è stato preso d’assalto dai calabroni: punto, è stato trasportato al pronto soccorso del ‘San Matteo degli Infermi’ per le cure e gli accertamenti del caso. Questa zona e la Valnerina sono tra le più colpite dal meteo avverso: nella maggior parte dei casi il 115 è intervenuto per rami pericolanti o alberi crollati in strada.

