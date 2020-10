Spoleto, rapina nell’ufficio pubblico: arrestati in tre

La rapina è relativa ad un ufficio della Provincia di Perugia, ubicato a Spoleto, in via dei Filosofi. Tre soggetti, dopo essere entrati, avevano aperto un armadietto e portato via uno smartphone ed un portafogli. Fin qui sarebbe stato ‘solo’ un furto, ma un impiegato si era accorto del fatto ed era stato percosso dai soggetti, poi fuggiti a bordo di un’auto guidata dal ‘palo’ che li aspettava di fuori. Quindi una rapina in piena regola, i cui responsabili sono stati individuati dalla squadra Mobile della questura di Perugia. Si tratta di due italiani – un uomo di 31 anni e una donna di 33 – e un algerino 33enne, tutti già noti alle forze dell’ordine.

Indagine-lampo

Alla base dell’indagine, la descrizione fornita dall’impiegato colpito – costretto a rivolgersi al pronto soccorso per le cure del caso -, ovvero una descrizione molto minuziosa dei tre soggetti che ha consentito alla polizia di Stato di avviare ricerche a tappeto su tutto il territorio della provincia di Perugia. Ad intercettare i tre sono stati gli agenti della squadra Volante che hanno individuato i due uomini a bordo di un’auto sul territorio comunale di Peruugia. Da lì è stato possibile localizzare anche la donna e tutti e tre sono stati arrestati e condotti in carcere.