Spoleto: risponde al telefono del marito. La voce è di una donna ed è subito lite: c’è il 113

Era in garage e ha sentito un cellulare squillare. Era quello del marito che se lo era dimenticato lì. Sul display è comparso un numero sconosciuto e lei, per curiosità, ha risposto: dall’altro capo del telefono c’era una donna. A quel punto la moglie ha attaccato il telefono e, imbufalita, è rientrata in casa: lì è iniziata un’accesa discussione con il marito che ha portato all’intervento della polizia di Stato. Il fatto è accaduto a Spoleto e quando gli agenti della squadra Volante si sono portati sul posto – allertati dalla moglie che non aveva inteso precisare altro al telefono -, hanno trovato i due coniugi intenti a litigare nel giardino condominiale. Prima li hanno calmati, poi li hanno informati delle rispettive facoltà di legge, assicurandosi che nessuno dei due avesse necessità di assistenza medica.

