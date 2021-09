Spoleto, spaccia in bici. Fuga inutile: arrestato dalla polizia

Si aggirava in bici per Spoleto, di sera e senza alcun catarifrangente. Il giovane ha presto catturato l’attenzione degli agenti della Volante spoletina – impegnati in servizio di controllo – che lo hanno subito riconosciuto: si trattava di un giovane albanese già sottoposto a misura cautelare per spaccio di droga. Immediato l’alt, ma il ragazzo – alla richiesta di documenti – è fuggito in sella alla propria bicicletta. Una fuga durata poco e fermata dagli agenti nei pressi di piazza d’Armi. Poco prima il giovane aveva gettato via un involucro di cellophane che, recuperato dai poliziotti, conteneva otto involucri di cocaina per un peso di poco inferiore ai 5 grammi. Scontato l’arresto per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, seguito dalla convalida e dalla misura cautelare del divieto di dimora in Umbria.

