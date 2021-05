Prova a scassinare parchimetro: arrestato

Furto aggravato e danneggiamento. Per questi motivi un 30enne spoletino – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato dai carabinieri del Nor per aver tentato di scassinare un parchimetro in centro a Spoleto.

Il tentativo

L’intervento dei militari nel corso della notte dopo che alcuni residenti avevano segnalato dei rumori in centro. L’uomo è stato subito individuato mentre provava a forzare il parchimetro con martello e cacciavite: inutile la sua fuga a piedi visto che è stato immobilizzato a stretto giro. L’arresto è stato convalidato dl Gip del tribunale di Spoleto: per lui scatta l’obbligo di presentzione alla polizia giudiziaria con tanto di divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.