Spoleto: trovato senza vita imprenditore 53enne

Tragica scoperta nella mattinata di lunedì a Spoleto (Perugia), nella frazione di Uncinano, dove un uomo di 53 anni – noto imprenditore spoletino – è stato trovato senza vita in una pertinenza della propria abitazione. Sul posto si sono portati gli agenti del commissariato di Spoleto per procedere agli accertamenti sull’accaduto. Secondo una prima ipotesi, l’uomo si sarebbe tolto la vita con un colpo di arma da fuoco. Il drammatico fatto è stato portato all’attenzione della procura di Spoleto per le determinazioni del caso ma sulla dinamica, non ci sarebbero particolari dubbi e la salma del 53enne potrebbe essere presto restituita ai familiari per il successivo rito funebre. La notizia ha destato profondo sconcerto in città dove l’uomo e la sua famiglia sono molto conosciuti e stimati.

