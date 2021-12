Sport a Terni, canoni idrici: ok dalla Regione per 800 mila euro

di S.F.

Questa volta tutto liscio ed iter chiuso. Ed ecco che per gli impianti sportivi del territorio – gestiti da federazioni nazionali – arrivano 800 mila euro legati alla concessione di contributi regionali per i canoni idrici: via libera per l’accertamento della cifra complessiva da mettere a disposizione il polo nautico D’Aloja di Piediluco e la struttura per il tiro con l’arco in via del Centenario. Festeggiano Fic e Fitarco.

400 mila euro a testa

Come noto la Regione aveva bocciato la prima istanza del Comune, dopodiché nuova procedura avviata ad agosto e percorso riavviato per ottenere i fondi regionali. La somma sarà divisa tra Fic e Fitarco: nel primo caso 400 mila euro saranno utilizzati per la costruzione di un nuovo edificio, nel secondo – stessa cifra – per l’adeguamento del campo di regata del centro nautico. Sui canoni idrici ci sono quattro ambiti di intervento: decoro urbano, realizzazione di grandi eventi/manifestazione storiche, manutezione ordinaria viabilità e manutenzione straordinaria, adeguamento e sviluppo di impianti sportivi di carattere nazionale. Il caso ternano è quest’ultimo.

Ok dalla Regione

Il Comune aveva inviato la documentazione progettuale il 3 settembre e, a distanza di oltre un mese, è arrivato il via libera da palazzo Donini per l’assegnazione del contributo da 800 mila euro. Per chiudere il cerchio servirà poi la specifica variazione di bilancio. Partita canoni idrici – almeno in questo ambito – terminata in extremis per il 2021.