Sport e autodifesa: due premi per il ternano Luca Primavera

Sabato 23 aprile presso il teatro ‘Tosti’ di Ortona (Chieti) si è conclusa la 1° cerimonia dei benemeriti e degli ambasciatori dello sport organizzata dall’Unione nazionale veterani dello sport. Due le onorificenze ricevute dal ternano Luca Primavera: la prima per i successi sportivi conseguiti negli anni, da lui in prima persona e attraverso i suoi allievi che, con il kung fu e Sanda, hanno più volte posto queste discipline al centro dell’attenzione; la seconda per la carriera e l’impegno sociale dimostrati nel tempo, accanto ad una perseveranza nella comunicazione dei valori importanti ai giovani e alle persone che, anche attraverso la ‘Iomidifendo’. sposano a pieno il progetto città sicure. Alla presenza del sindaco di Ortona, dei rappresentanti della Regione, delle università e dei vertici istituzionali delle forze dell ordine – come l’ammiraglio Rinaldo Veri -, è spettato alle punte di diamante dell’Opes, Andrea Frateiacci e Massimiliano De Cristofaro, l’onore di aprire la cerimonia sottolineando l’importanza dello sport e dei suoi valori nella società e nella crescita dei giovani.

