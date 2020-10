Sprofonda la strada, lesioni alle tubature: famiglie senz’acqua

Probabilmente per le piogge intense di questi giorni, nella mattinata di giovedì si è aperta una voragine sulla strada di Pian delle Pieve, nel territorio comunale di Assisi, provocando – stando a quanto comunica Umbra Acque – un grave guasto alla rete idrica.

Conseguenze in diversi comuni

Interessate dai disagi potranno essere vaste aree del territorio dei comuni di Perugia (centro storico, compresa l’area di corso Vannucci e di Porta Sole, più le frazioni di Mugnano, San Martino dei Colli, Monte Petriolo e Acquaiola), Assisi, Magione, Agello, San Feliciano, Monte del Lago e Torricella. Gli operai sono già al lavoro per tentare di riparare il danno.

I bacini

Intanto, a fronte di un settembre particolarmente piovoso in Umbria, si apprende che permangono deficitari i bacini delle confinanti Marche, riempiti solo per la metà della capacità (circa 33 milioni di metri cubi su una disponibilità d’accumulo pari a poco più di 65 milioni. Sarà necessaria quindi altra pioggia per non andare in sofferenza nei mesi caldi.