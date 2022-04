Stadio Terni, ’torre’ telefonia da 30 metri dietro curva nord: niente autorizzazione

di S.F.

I due pareri negativi delle direzioni coinvolte – ambiente e lavori pubblici, per diverse ragioni – erano arrivati a marzo. Ora a distanza di un mese si chiude del tutto la partita legata alla richiesta per la realizzazione di un’infrastruttura per la telefonia mobile dietro la curva nord dello stadio Liberati di Terni: c’è la firma sulla determina di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria. Niente autorizzazione dal Comune per l’installazione della ‘torre’ da trenta metri.

Tentativo senza successo

Non c’è dunque il sì della conferenza di servizi alla proposta di Inwit, Vodafone Italia e Tim. Al centro dell’attenzione lo sviluppo di una nuova stazione radio base con palo poligonale da trenta metri e tutto il necessario – parabole in primis – per la messa in funzione dell’impianto con potenza di singola antenna superiore ai venti watt. Per quel che concerne la direzione lavori pubblici il parere non favorevole era arrivato per l’interferenza del progetto con quello della Ternana legato a stadio e clinica; sponda ambiente invece è stato ricordato che, nella stessa area, è stato dato l’ok alla Ck Hutchison networks per la propria antenna da trentasei metri per Wind, Tim e Vodafone. Strutture simile e troppo vicine. Risultato: Cds negativa e storia finita. Forse.