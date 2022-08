Stanca dei rifiuti dei vicini, raccoglie tutto e lo lancia dalla finestra: denunciata 44enne

L’intervento della polizia di Stato è scattato di pomeriggio in corso Bersaglieri, a Perugia, dove gli agenti si sono portati a seguito della segnalazione relativa a una donna che, in stato di agitazione, stava lanciando degli oggetti dalla finestra della sua abitaziona, posta all’ultimo piano di un palazzo. Lì gli operatori di polizia hanno individuato la donna, ancora intenta a lanciare oggetti: l’hanno raggiunta e invitata ad andare in questura. La donna – 44enne di nazionalità italiana – ha spiegato che, stanca di doversi occupare della pulizia degli spazi comuni del palazzo, quel pomeriggio era andata su tutte le furie iniziando a gettare dalla finestra alcuni materiali trovati lungo le scale. Una condotta comunque pericolosa, anche in ragione della presenza di alcuni bambini che giocavano in strada, e che è sfociata in una denuncia all’autorità giudiziaria per ‘getto pericoloso di cose’.

