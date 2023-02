Stella di Miranda accesa per la pace nel mondo e in Ucraina

La Pro loco di Miranda e l’amministrazione comunale di Terni hanno acceso giovedì sera la stella per di Miranda esprimere solidarietà verso le vittime di tutte le guerre, in particolare di quella in Ucraina, nella notte dell’anniversario dell’inizio del conflitto. «L’intento della Pro loco e dell’amministrazione – spiega una nota – è quello di mostrare, con questo gesto simbolico, piena solidarietà alla popolazione ucraina, nell’auspicio che si possa presto giungere all’avvio dei negoziati di pace e mettere fine così all’escalation di violenza alla quale si assiste ormai da troppo tempo».

