Strage di Gubbio, Alessio torna a casa: gioia per la comunità

A quasi tre mesi dalla strage della Green Genetics che ha spezzato la vita di Samuele Cuffaro ed Elisabetta D’Innocenti c’è una notizia che la comunità di Gubbio attendeva da tempo. Alessio Cacciapuoti, il 17enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione dello scorso 7 maggio e ricoverato a lungo al centro grandi ustionati di Cesena, rientrerà venerdì nella sua abitazione dopo i diversi interventi cui si è sottoposto per le ustioni riportate.

In famiglia

Non sarà un rientro definitivo – a scriverlo è il portale TrgMedia – perché il giovane dovrà tornare in Emilia Romagna per sottoporsi a nuove cure. Nel contempo però c’è la possibilità di riabbracciare i suoi cari per un breve periodo prima di riprendere il percorso riabilitativo – è ancora in prognosi riservata – in una nuova struttura: ad occuparsi del trasporto sarà la Croce rossa di Gubbio.