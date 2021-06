Stroncone: «Al via il taglio del verde»

«Il problema del taglio del verde è un problema ricorrente per tutti i comuni. Comprendiamo il disagio che può provocare anche se, onestamente, parlare di savana per un po’ di erba alta può apparire eccessivo». Così il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani, risponde alla segnalazione di un cittadino in merito alla presenza di sterpaglie lungo la strada provinciale 16, fra Terni e Stroncone, all’altezza di vocabolo Cannucciano.

Competenze diverse tra Provincia e Comune

Lo stesso sindaco spiega, nello specifico, che il tratto di strada segnalato, essendo su strada provinciale e fuori dal centro abitato, è di competenza della Provincia la quale, anche a seguito delle richieste dell’amministrazione, ha già iniziato ad operare nel territorio comunale nei tratti di sua competenza. «Chiaramente nessuno ha il dono dell’ubiquità – prosegue Malvetani – quindi alcuni tratti sono stati già fatti, altri verranno fatti nei prossimi giorni». Per quanto riguarda i tratti di competenza comunale le operazioni di taglio inizieranno il 25 giugno (il taglio del verde non inizia mai prima di fine giugno/inizio luglio).

Le date degli anni precedenti

Queste, ad esempio, le date dei verbali di consegna alle ditte incaricate, degli ultimi anni: 1° luglio 2014; 6 luglio 2015; 11 agosto 2016; 13 luglio 2017; 26 giugno 2018. Per quanto riguarda l’attuale amministrazione: 2019 – 27 giugno 2019; 1° luglio 2020; 25 giugno 2021. «Questa impostazione – conclude Malvetani – non riguarda solo il Comune di Stroncone ma quasi tutti i comuni perché gli enti non hanno quasi mai le risorse per effettuare due passaggi di taglio per cui, se si tagliasse troppo presto, poi la vegetazione rincrescerebbe e non ci sarebbero i soldi per effettuare un secondo passaggio».