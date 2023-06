Stroncone: passeggiata ecologica alla scoperta del percorso francescano

Pro Natura Terni organizza una passeggiata ecologica lungo il percorso francescano di Stroncone. L’appuntamento è per domenica 18 giugno alle ore 9.30 in piazza della Libertà, a Stroncone. Il percorso si sviluppa su un piano sub-montano con orografia varia e ricca, caratteristica degli ambienti alto collinari dell’areale interno dell’Italia centrale. I camminamenti sono comodi, di facile approccio e adatti ad ogni tipo di visitatore. «Il bosco interessato dal percorso, dopo secoli di abbattimenti e sostituzione degli elementi naturali – spiega Pro Natura Terni – sta recuperando i suoi territori attraverso il lento processo di riacquisizione degli equilibri floristici vegetazionali, grazie anche alla presa di coscienza dell’uomo sull’importanza e il valore delle aree verdi naturali». Il rientro è previsto per le ore 12.30: per informazioni e adesioni è possibile contattare i recapiti 329.5669527 – [email protected]

