Stroncone, si ribalta con l’auto: ferito un 19enne

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì, poco prima delle ore 15, a Vascigliano di Stroncone, in provincia di Terni. Un’auto è finita fuori strada, ribaltandosi: nessun altro mezzo risulta coinvolto nel sinistro. Il conducente del veicolo – un ragazzo di 19 anni – è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco di Terni e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Ferito in maniera non grave e un po’ confuso, era comunque cosciente. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito. L’impatto, si apprende, è stato piuttosto violento.

