Tutto pronto a Stroncone per il ritorno del calcio grazie alla Polisportiva Ternana. Sabato mattina in consiglio comunale è stata presentata la stagione 2025/2026: le attività si svolgeranno al campo recentemente riqualificato in partenariato.

SETTEMBRE 2022, LA FIRMA DELLA CONVENZIONE PER IL CAMPO

Saranno protagoniste le squadre del settore giovanile (giovanissimi, allievi, juniores) con guida di Stefano Papa, la prima squadra di mister Fabrizio Frabotta (prima categoria) e la Primavera della Ternana. «Grande attenzione sarà rivolta al coinvolgimento delle scuole elementari del territorio, grazie alla collaborazione con i tecnici qualificati Figc della Polisportiva Ternana, e alla valorizzazione dei giovani con iniziative di spessore», viene specificato. Hanno preso parte all’evento il sindaco di Stroncone Giuseppe Malvetani, la giunta al completo – in testa l’assessore allo sport Marco Bruni -, il presidente della Polisportiva Ternana Maurizio Sciarrini e il coordinatore operativo Simone Perotti.

SETTEMBRE 2020, IL BANDO: CONCESSIONE DA 2,3 MILIONI DI EURO

Tra le iniziative di maggior rilievo il torneo nazionale giovanile ‘Del Capitano’ – annate 2014 e 2015 , giunto alla 5° edizione e organizzato con il sostegno della fondazione Carit. Si svolgerà dal 31 ottobre al 2 novembre con la partecipazione anche di Roma, Genoa, Pisa, Perugia e Ternana. Il campo di gioco sarà dedicato alla memoria di Vito Bordoni.