Nuovo campo sportivo Stroncone: firmata convenzione. Sarà intitolato a Bordoni

Era stato annunciato fin da subito e ora c’è la conferma definitiva. Il nuovo campo sportivo a Molenano di Stroncone sarà intitolato allo storico presidente rossoblù, Vito Bordoni, deceduto lo scorso gennaio a 90 anni da compiere: firmata la convenzione con l’associazione temporanea di imprese composta dalla polisportiva Ternana e dalla Sirme Nord. Il passaggio arriva dopo l’ok ai vari passaggi burocratici e alla presentazione della documentazione.

GENNAIO 2022, L’ADDIO A VITO BORDONI

SETTEMBRE 2020, IL BANDO: CONCESSIONE DA 2,3 MILIONI DI EURO

Il via libera

«Trovare una soluzione – spiega il sindaco Giuseppe Malvetani – per la riqualificazione e gestione dell impianto sportivo di Molenano, da anni abbandonato a sé stesso e sommerso dai rovi è stato uno dei punti della nostra campagna elettorale. Mantenere gli impegni è già difficile in condizioni normali, farlo oggi, nel peggior momento della storia repubblicana, lo è ancora di più. Prima la pandemia da Covid 19, poi la guerra in Ucraina con le pesanti ripercussioni che tutti stiamo toccando con mano, avrebbero potuto comportare lo stravolgimento d e i programmi da parte di chiunque. Invece, come promesso, stiamo cercando di portarli avanti tutti, qualcuno più rapidamente, altri con un po’ più di tempo ma tutti con lo stesso impegno. Così è stato anche per il nostro campo sportivo. Voglio ringraziare innanzitutto Maurizio Sciarrini della Polisportiva Ternana per aver continuato a crederci, nonostante tutte le difficoltà del periodo . Un rinnovato grazie alla Fondazione Carit per il fondamentale contributo erogato al Comune ed un ringraziamento, in fine, a tutta la squadra di questa amministrazione. Un impianto moderno e funzionale. Un impianto che, d’accordo con gli altri amministratori e con l’aggiudicatario della gara, sarà intitolato a Vito Bordoni, storico presidente dello Stroncone Calcio, che tanto ha fatto per la nostra comunità». A breve la consegna dei lavori. L’obiettivo è il completamento entro la primavera del 2023.

«Passo importante per la comunità»

Nei prossimi giorni, a seguito della firma della convenzione, avverrà la formale consegna dei lavori. Da quel momento l’ati aggiudicataria potrà dare inizio all’intervento che si spera possa essere completato entro la primavera. Queste le parole di Maurizio Sciarrini, presidente della Polisportiva Ternana: «La stipula della convenzione con il Comune di Stroncone, dopo l’aggiudicazione della gara, è un altro importante passo verso la realizzazione del nuovo campo di calcio dedicato al compianto presidente Vito Bordoni. Ringrazio l’amministrazione comunale di Stroncone, sindaco, assessori e consiglieri), l’ufficio tecnico, la Fondazione Carit e i nostri progettisti che hanno fatto sì che tale progetto vedesse la luce. Sono convinto che, una volta realizzata l’opera, l’amore della comunità di Stroncone, delle famiglie, dei bambini e ragazzi, la sosterrà al meglio in un momento così difficile della vita economica e sociale».