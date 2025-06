di M.L.S.

Formare, informare e sensibilizzare i giovani al tema della sicurezza, promuovere la conoscenza dei rischi e delle malattie professionali. Questi gli obiettivi principali dell’iniziativa che ha visto protagonista il Tesef di Terni-Scuola Edile nelle scuole medie inferiori con il progetto triennale ‘Build your safety’ nato dalla collaborazione tra Inail Umbria, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Cesf di Perugia, il Tesef di Terni e con il patrocinio del Comune di Terni.

Le scuole che hanno aderito al progetto nell’anno scolastico 2024/2025 sono state l’istituto comprensivo Guglielmo Marconi, l’istituto comprensivo Benedetto Brin e l’istituto comprensivo Giovanni XXIII per un totale di 22 classi e 493 studenti. I ragazzi impegnati in programmi differenziati fra prime, seconde e terze classi, attraverso interventi mirati, hanno potuto apprendere l’importanza di riconoscere i rischi e di adottare comportamenti preventivi efficaci. Per le classi prime, particolare attenzione è stata dedicata al primo soccorso e alla movimentazione manuale dei carichi.

Gli studenti delle seconde classi hanno dimostrato invece notevole creatività attraverso la realizzazione di disegni tematici sul tema della sicurezza e dei rischi. I lavori sono stati utilizzati per creare calendari e block notes, distribuiti durante la giornata conclusiva dell’iniziativa. Per gli studenti delle terze classi il progetto ha previsto un’ulteriore opportunità di apprendimento attraverso la progettazione e costruzione di elementi architettonici di base, come l’arco in muratura. Questo aspetto del progetto è stato particolarmente significativo, in quanto ha permesso agli studenti di applicare le nozioni di sicurezza e prevenzione direttamente in un contesto pratico, contribuendo così alla realizzazione di strutture in sicurezza e stimolando la loro creatività.

Alle giornate conclusive, che hanno visto la partecipazione del dirigente di Inail Umbria, dott.ssa Alessandra Ligi, dell’assessore Marco Iapadre del Comune di Terni e dall’architetto Gilda Giancipoli per l’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Terni oltre ai dirigenti e professori dei rispettivi istituti, sono state organizzate gare e giochi a cui hanno partecipato con molto entusiasmo tutti gli studenti, i quali sono stati premiati con targhe e coppe e attestati di partecipazione. Particolare soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica dell’istituto Giovanni XXIII, Rossella Magherini, che ha sottolineato l’impatto significativo sui giovani e l’importanza della sensibilizzazione sulla sicurezza che pone le basi per un futuro in cui i giovani saranno agenti del cambiamento nella promozione della cultura della sicurezza sul lavoro.

LE FOTO