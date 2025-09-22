Medaglia d’argento a squadre per il ternano Francesco Mattiangeli e il perugino Cesare Santanicchia, ai campionati europei di calcio da tavolo Subbuteo ECSTFA andati in scena a Malta lo scorso weekend.

I due giocatori umbri hanno centrato il prestigioso obiettivo con il team Italia Veteran, detentore del titolo europeo e campione del mondo in carica (2024, Tunbridge Wells UK), composto anche da Massimo Bolognino, Gianfranco Calonico, Patrizio Lazzaretti e Pasquale Torano.

La squadra ha ottenuto l’argento dopo una finale molto combattuto – gol decisivo all’ultimo minuto – contro i padroni di casa maltesi. «C’è ovviamente un pizzico di delusione per come è andata la finale – commentano Santanicchia e Mattiangeli – ma siamo comunque soddisfatti di essere arrivati sul podio visto anche il livello altissimo della competizione e, del resto, non si può vincere sempre».

Nella prova indivudale Veteran, Santanicchia ha raggiunto i quarti di finale mentre l’avvocato ternano si è fermato al barrage, proprio per mano del compagno di squadra perugino (golden gol dopo il 3-3 finale). Il titolo Veteran è andato poi al greco Dimopulos che ha battuto l’italiano Bolognino 4-2. Alla competizione erano presenti circa 150 atleti in rappresentanza di 16 Paesi nelle varie categorie. Ottima la partecipazione azzurra, arricchita dal primo posto nel medagliere finale con 7 ori, 5 argenti e 5 bronzi.

