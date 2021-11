Subbuteo, Santanicchia trionfa a Roma

Soddisfazione per il mondo umbro del subbuteo in occasione dell’internazionale di Roma andato in scena nell’ultimo weekend. In particolar modo festeggia il perugino Cesare Santanicchia, sia a livello individuale che di squadra.

Il trionfo ed i posizionamenti

Nella categoria veteran vince Santanicchia, ex campione del mondo e attuale detentore della coppa italia, con la maglia della Salernitana: percorso netto e trionfo in finale contro il greco Dimopoulos per 5-3. Il team campano si è imposto anche a squadre battendo 2-1 la Virtus Rieti. Per quel che concerne il ternano Marco Perotti buona performance nella categoria subbuteo tradizionale: quattro vittorie e stop ai quarti contro Romano Ermanno Marchetti per 3-1. Quindi la categoria calcio tavolo con Francesco Mattiangeli e Alessandro Arca, con il primo capace di terminare tra i migliori otto; infine a squadre i fratelli Francesco e Federico Mattiangeli sono arrivati in semifinale – tabellone gold – con i rispettivi club di appartenenza, vale a dire Bologna Tigers e Virtus 4 strade Rieti.