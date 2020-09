Subbuteo, Mattiangeli vince il derby umbro all’ultimo sangue

L’avvocato ternano Francesco Mattiangeli si è aggiudicato, domenica 13 settembre, il prestigioso torneo di Subbuteo svoltosi a Masone (Reggio nell’Emilia). Proprio in quella occasione è stata inaugurata ‘SubbuetoLand’, la casa del Subbuteo nonchè nuovo centro tecnico federale FISCT realizzato dal plurititolato campione reggiano Saverio Bari, che nella vita fa l’imprenditore edile, dove tanti appassionati si potranno cimentare nel calcio da tavolo e nel Subbuteo.

Una sfida dietro l’altra, fino al derby

L’avvocato Mattiangeli – tesserato con i Bologna Tigers – dopo aver vinto il proprio girone eliminatorio, ha battuto nei sedicesimi di finale il maceratese Di Tullio (3-0), negli ottavi il viterbese Bevilacqua, nei quarti il livornese Leonardo Giudice (promessa del calcio tavolo italiano), in semifinale il casalese Luca Zambello (uno dei favoriti) e in finale – un super derby umbro – il perugino Stefano De Francesco, il favorito della vigilia e che in semifinale aveva regolato il genovese Enrico Frisone. Francesco Mattiangeli si è imposto per 4-2 dopo i tiri piazzati (1-1 al termine dei tempi regolamentari, nel contesto di un marth estremamente equilibrato).

Evento riuscito

Al torneo hanno partecipato 64 giocatori provenienti da tutta Italia; presenti tutti gli specialisti della categoria. Da segnalare anche la buona prova del ternano Alessandro Arca, giunto fino agli ottavi di finale dove non è riuscito ad eliminare Frisone. L’avvocato ternano si è così confermato di alto livello anche nella categoria Subbuteo materiali tradizionali (è stato campione del mondo nel calcio tavolo).