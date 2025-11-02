Domenica 2 novembre ad Ascoli Piceno, presso la palestra della scuola ‘Ceci’, si è disputato il Guerin Sportivo di Subbuteo tradizionale, categoria squadre. Buona la partecipazione da parte dei club giunti da varie parti d’Italia alla competizione organizzata dalla Federazione italiana sportiva calcio tavolo, in collaborazione con il settore nazionale Subbuteo Opes Italia e dal Subbuteo Ascoli.

Nel contesto del torneo, il ternano Marco Perotti – in forza al club del Taranto – ha raggiunto la semifinale gold, dove l’hanno spuntata i padroni di casa dell’Ascoli per 3 a 1. Per la squadra pugliese di cui fa parte Perotti, un ottimo terzo posto assoluto fra i ‘master’ e ora si guarda già al campionato di serie B di Subbuteo tradizionale nel weekend del 15 e 16 novembre a Reggio Emilia.