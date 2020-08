Sudore e sorrisi in Umbria per i piccoli sportivi non vedenti

Bambini e ragazzi non vedenti e ipovedenti si stanno allenando in questi giorni in Umbria, al Santa Giuliana di Perugia per l’atletica, a Strozzacapponi per le attività motorie e al Trasimeno (mercoledì), per gli sport acquatici. Infine, giovedì, trekking urbano per le vie di Perugia. Con loro il campione paralimpico di judo Ubaldo Cecilioni e Jack Sintini.

Il programma

L’evento, in programma dal 24 al 27 agosto, si chiama ‘Real Eyes Sport’ ed è nato dall’idea di Daniele Cassioli, non vedente dalla nascita e pluripremiato campione mondiale di sci nautico (membro del Consiglio Nazionale del CIP) in collaborazione con l’ASD Real Eyes Sport. Il primo evento sportivo si è tenuto martedì 25 agosto nello storico impianto perugino ‘Santa Giuliana’, dove gli atleti hanno sperimento un’ampia gamma di movimenti di atletica di base, grazie alla presenza del professor Luigi Esposito, allenatore nazionale di atletica leggera della ARCS Libertas Strozzacapponi e Giulia Chiara Castiglioni, direttore tecnico della ASD Real Eyes Sport. Presente anche l’Assessore allo Sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli e il campione paralimpico di judo Ubaldo Cecilioni.