Terni, Supermoto: Catallo vittorioso al 1° contest di Ortona

Grande soddisfazione nel pomeriggio di domenica per il pilota ternano Alessandro Catallo del team AC4 Pizziconi racing, protagonista nel 1° contest ‘Città di Ortona’. Un evento – categorie S4 on road e S1 off road – che è andato in scena in occasione della Fim Supermoto World Championship S1 Gp sul circuito internazionale d’Abruzzo: dopo aver ottenuto la pole position, è stato in grado di imporsi in entrambe le gare. Premio? Dei buoni vacanze per le strutture ricettive locali, un casco e un paio d’occhiali. Non guastano.

