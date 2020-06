Tamponamento in via Gramsci: un ferito

Incidente stradale venerdì mattina in via Gramsci, a Terni, di fronte all’Ipercoop. Un 24enne al volante della propria autovettura ha colpito una Fiat Punto condotta da un 82enne ternano (C.S. le sue iniziali). L’anziano è stato soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia Locale per la gestione della viabilità e gli accertamenti volti a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

