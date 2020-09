Una 500 e una Golf si sono scontrate sulla statale 3bis E45 in uscita da Perugia, all’altezza dello svincolo per Ponte San Giovanni e Torgiano. Nulla di grave per fortuna ma traffico bloccato in direzione Cesena. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e personale Anas. Le operazioni sono state rese più complesse dalla forte pioggia, che potrebbe essere stata fra le cause del sinistro.

Condividi questo articolo su