Tante novità nella 49esima stagione della Filarmonica Umbra

Sarà la pianista ucraina Anna Kravtchenko ad inaugurare il 13 ottobre, alle 21 al teatro Secci di Terni, con Brahms e Cajkovskij, la 49esima stagione concertistica dell’associazione Filarmonica Umbra, che dallo scorso anno aderisce all’Aiam (Associazione italiana attività musicali). La stagione proseguirà fino al 19 aprile 2024, con alcuni tra i migliori solisti ed ensemble del panorama cameristico internazionale.

La stagione

Il 27 ottobre l’atteso ritorno del violinista Massimo Quarta, che proporrà musiche di Schubert, Schumann, Cajkovskij e Paganini insieme al pianista Alessandro Marangoni. A novembre due appuntamenti sinfonici: il 5 il violinista Ettore Pellegrino dirigerà l’orchestra Ico suoni del sud e le giovanissime Ylenia Montaruli violino e Maria Teresa De Sanio viola in musiche del genio mozartiano, il 17 novembre Antonella De Angelis dirigerà l’orchestra Femminile del Mediterraneo ed Ettore Pagano violoncello, in un programma dal titolo ‘Compositrici e compositori a confronto’. Gran finale d’anno con il concerto del 10 dicembre con il Trio Metamorphosi formato da Mauro Loguercio violino, Angelo Pepicelli pianoforte, Francesco Pepicelli violoncello, che presenteranno il secondo appuntamento dell’integrale dei Trii di Beethoven. Il 2024 si apre il 14 gennaio con la violinista Clarissa Bevilacqua nel Concerto di Mendelssohn insieme all’orchestra dell’Istituzione sinfonica abruzzese diretta da Ernesto Colombo, che presenteranno anche musiche di Ibert e Saint-Saëns; il 28 gennaio musiche di Beethoven, Mahler, Rubini, Schumann saranno eseguite dall’ensemble formato da Yulia Berinskaya violino, Anna Serova viola, Giuliano De Angelis violoncello, Roberto Prosseda pianoforte. II 25 febbraio sarà poi la volta di Danilo Rossi & The new gipsy project con brani di Dvorák, Brahms e Bartok, riletti in chiave gitana, virtuosistica e folk. A marzo ancora grande musica con il Trio Debussy composto da Antonio Valentino pianoforte, Piergiorgio Rosso violino, Francesca Gosio violoncello, che completerà il ciclo dell’integrale dei Tri di Beethoven. Il 7 aprile ‘Musica da favola’ con il duo pianistico Pollice: le note sono quelle di Ravel, Respighi, Saint-Saëns, e le parole dei testi e letture quelle scelte dal musicologo Alberto Batisti. Gran finale il 19 aprile (ore 21) con l’Orchestra sinfonica abruzzese diretta da Marco Boni che, con il vincitore dell’ultima edizione del Concorso Casagrande Yuanfan Yang pianoforte, eseguirà il quinto concerto per pianoforte e la quinta Sinfonia di Beethoven.

Family concert, ‘Fil for school’ e il concorso-premio ‘Fausta Arrighi’

La programmazione comprende anche due Family concert, concerti di sabato o domenica pomeriggio per grandi e piccini, produzioni di grande qualità artistica che vengono replicati anche per il pubblico scolastico in orario mattutino per gli appuntamenti di ‘FIL for school’: il 25 novembre ‘Pizz’nzip’ con Eleonora Savini violino e Federica Vecchio violoncello, regia e direzione artistica Pietro Gaudioso e il 24 marzo ‘PapagHeno PapagHena, i pappagalli di Mozart’ a cura della Compagnia Trioche, regia e drammaturgia scenica di Rita Peluso. A completare la programmazione per i più giovani si aggiunge al ‘Fil for school’, il 6 novembre, una replica del concerto dell’orchestra Ico suoni del sud e, a completare la serie di 4 appuntamenti, un altro evento, che si svolgerà il 18 aprile: ‘I capelli del diavolo’ di Roberto Piumini, fiaba musical-teatrale tratta da ‘I tre capelli dell’orco’ dei fratelli Grimm, con musiche di Basevi, a cura delle classi quinte del coro ‘Mazzinincanto’ scuola primaria ‘Mazzini’, maestro del coro Maria Cristina Luchetti. Attivato per questa stagione anche il progetto ‘Musicolorando’, concorso-premio ‘Fausta Arrighi’, dedicato alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della provincia di Terni. Il concorso prevede che ogni classe partecipante presenti un lavoro grafico, artistico-visivo che risponda al tema ‘lo e la Musica’, e che crei un collegamento con un determinato brano musicale rientrante nella stagione concertistica 2023.

‘Fil music&art’ e ‘Fil the trip’

Ad introdurre i concerti in cartellone ‘Fil music&art’, un progetto articolato in tre appuntamenti a cura di Paola Mostarda e Angelo Pepicelli, abbinati ai concerti del 13, 27 ottobre e 10 dicembre. Da segnare in agenda gli appuntamenti di ‘Fil the trip’: 5 viaggi musicali che la Filarmonica organizza tra dicembre e maggio al Parco della Musica di Roma, al teatro Morlacchi di Perugia e al teatro San Carlo di Napoli per ascoltare alcuni dei grandissimi nomi del panorama internazionale, fra cui Lang Lang, Kissin, Chung, Noseda e il grande talento spagnolo Maria Duenas, nonché un’edizione straordinaria del balletto ‘Romeo e Giulietta’ di Prokofiev.