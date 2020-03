«Tanti complimenti ma stipendi tagliati»

I sindacati degli operatori sanitari dell’azienda ospedaliera di Perugia lanciano un durissimo attacco contro i vertici regionali della sanità: «Agli eroi non si tagliano gli stipendi, vergogna».

«A che servono gli striscioni?»

La nota è firmata da Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl ed è rivolta in particolare verso l’azienda ospedaliera di Perugia e la Regione: «Siamo in piena emergenza Covid, con decine di contagiati tra il personale sanitario e una grave carenza di Dpi e lavoratori che non vengono messi in quarantena; l’azienda ospedaliera di Perugia si prodiga a fare striscioni e a chiamare eroi medici e infermieri, salvo poi tagliare gli stipendi. Abbiamo lottato e continueremo a lottare contro questa vergogna».

Sospesa l’indennità

I sindacati si riferiscono in particolare alla sospensione delle indennità di sub-intensiva: «Pretendiamo che l’azienda di Perugia torni immediatamente sui suoi passi e che la Regione riconosca per tutte le aziende un’indennità per il rischio infettivo-biologico, da finanziare con fondi straordinari».

«Bisogna fare i tamponi»

Altre richieste stringenti delle organizzazioni sindacali – affidate peraltro ad un volantino che sta circolando tra il personale sanitario – sono quelle di tamponi per tutti gli operatori, tutele sulla mancata quarantena e assunzioni immediate di nuovo personale. «Pretendiamo che la Regione metta tutte le risorse necessarie integrando i fondi – concludono i sindacati – Gli eroi si riconoscono con i fatti, non a parole».