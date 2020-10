Tavernelle, droga: arrestati due giovani

Due giovani – uno di nazionalità italiana e l’altro straniero – sono stati arrestati lo scorso 7 ottobre dai carabinieri del Nor della Compagnia di Città della Pieve a Tavernelle (Panicale) per detenzione di droga a fini di spaccio.

I fatti

I militari hanno notato un ragazzo che, alla vista della pattuglia, ha cercato di defilarsi accelerando la propria camminata. Fermato, è risultato in possesso di 5 grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, tutti già suddivisi in dosi. Di lì a poco i carabinieri hanno anche individuato lo spacciatore, 23enne romeno, già noto alle forze dell’ordine. Addosso aveva cocaina ed hashish mentre presso la sua abitazione c’erano materiali per confezionare le dosi ed anche un quaderno in cui aveva riportato ogni singola cessione di droga, con tanto di date e nominativi, compreso quello del 21enne italiano, l’ultimo cliente in ordine di tempo. Entrambi sono stati arrestati dall’Arma e il tribunale di Perugia, a seguito di convalida, ha disposto le misure dell’obbligo di firma per il 21enne e degli arresti domiciliari per il 23enne.