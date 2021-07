Teatro Verdi Terni, Bongarzone per Cinti

di S.F.

Cambio della guardia nel ruolo di Responsabile unico del procedimento per la ristrutturazione del teatro Verdi di Terni. Come noto da tempo l’architetto Mauro Cinti – classe 1954 – da oggi, 1° luglio, è in pensione e giocoforza lascia con l’iter in pieno sviluppo: al suo posto – per ora manca la nomina formale in attesa della firma del dirigente – è pronto a subentrare l’ingegnere Matteo Bongarzone. Per lui è subito in arrivo un compito: il check dell’indagine di mercato relativo all’affidamento da 102 mila euro – questa la base – per l’accertamento e la verifica della conformità del progetto definitivo (complessivo) ed esecutivo del primo stralcio. Al centro dell’attenzione il lavoro messo sul tabolo dall’Rtp con a capo la ApiùM2a Architects. Saranno cinque, al massimo, gli operatori invitati.

L’ESTRATTO DEL PROGETTO