Teatro Verdi, verifica anche su durabilità e rischi contenzioso

L’accertamento e la verifica della conformità del progetto definitivo – complessivo – ed esecutivo del primo stralcio per un importo di poco superiore ai 102 mila euro. È scattata la procedura del Comune di Terni per la ricerca del ‘verificatore’ del lavoro ultimato dall’Rtp guidato dalla ApiùM2a Architects in merito al teatro Verdi: avviata l’indagine di mercato che porterà all’invito di un massimo di cinque operatori economici tra coloro che presenteranno domanda. Deadline fissata alle 12 del 30 giugno.



I 102 MILA EURO PER LA VERIFICA PROGETTUALE

L’ESTRATTO DEGLI STRALCI PROGETTUALI AGGIORNATI (.PDF)

I compiti del verificatore

La verifica verterà su diversi aspetti. Nell’avviso – se ne occupa il Rup, l’architetto Mauro Cinti, è lui ad averlo firmato il documento martedì – viene specificato che il check riguarderà «la completezza della progettazione architettonica in termini di utilizzabilità del teatro, visibilità ecc, rispondenza ed efficacia delle scelte di progetto in materia di sicurezza antincendio, verifica dell’economicità e efficienza dell’impiantistica generale, congruità della resa acustica generale, in merito alla normativa antisismica vigente il raggiungimento del grado di sicurezzarichiesto (min. 60%), la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, la congruità dei prezzi proposti, i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo e la manutenibilità delle opere». Il servizio inoltre prevede il check sulla «minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti, il criterio e le condizioni previste in merito al coordinamento della sicurezza data la particolarità del cantiere in oggetto ed il luogo dei lavori, l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta per il primo stralcio funzionale e per il secondo di completamento». Sarà una procedura gestita in modalità telematica.

CI SARÀ ANCHE LA VERIFICA BELLICA

Le tempistiche

Trenta giorni naturali e consecutivi – dalla trasmissione degli elaborati – a disposizione per la consegna considerando – viene puntualizzato che la prestazione «dovrà interessare tutti gli aspetti progettuali sia del definitivo che dell’esecutivo di primo stralcio e riguarderanno sia le scelte architettoniche, strutturali, di sicurezza, impiantistiche, scenotecniche». I due stralci dell’intervento – aggiornamento post investimento della fondazione Carit – hanno un valore totale di 16 milioni di euro.