Migliora il tempo anche in Umbria, dove dopo le piogge di domenica da lunedì è atteso non solo il sole ma anche un aumento delle temperature. Le massime – riferiscono da Perugia Meteo – inizialmente si manterranno su valori in linea con le medie del periodo, poi da martedì raggiungeranno i 33-34°C, anche se i valori minimi resteranno gradevoli e accettabili.

Scongiurate, almeno per ora, ondate di calore intense: l’instabilità infatti, più marcata a nord, giovedì

dovrebbe tornare a interessare anche l’Umbria, con un lieve calo termico che interromperà la risalita delle temperature.