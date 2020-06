Tennis, Assoluti Todi: Sonego-Paolini al top

Il numero 46 al mondo Lorenzo Sonego e la 95° del ranking femminile Jasmine Paolini. Sono loro ad aver trionfato agli Assoluti italiani del tennis a Todi conclusi con le finali di domenica: in Umbria si è svolto il primo torneo ufficiale a livello mondiale dopo il lockdown per il covid-19. Per loro c’è il primo ‘scudetto’ rimesso in palio dalla Federtennis da 2004.

La finale maschile

Il giocatore torinese non ha faticato molto per imporsi – grande caldo a Todi, così come in tutta la regione – sul numero 282 del mondo, Andrea Arnaboldi, battuto in due set per 6-4 6-3. «Questo titolo – le parole riportate dal sito ufficiale della Federazione – è il frutto del lavoro delle ultime settimane, sono contentissimo. Ora c’è il torneo di Perugia, poi se tutto andrà bene partirò per l’America. Intanto mi godo questo successo che dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia, al mio team e a chi ogni giorno crede in me e mi permette di migliorare».

La finale femminile

Tra le ragazze vince la testa di serie numero uno. La 24enne toscana ha avuto la meglio su Martina Trevisan (2° del tabellone nel torneo umbro) per il ritiro dell’avversaria sul punteggio di 6-5 nel primo set: «Dal punto vista organizzativo – ha spiegato al termine – è stata davvero una settimana perfetta, compreso il discorso sicurezza. Mi sono trovata benissimo, non hanno fatto mancare nulla a noi giocatori».