Tenta di accoltellare il ‘rivale’ in piazza IV Novembre. Denunciati in due

Due cittadini tunisini di 29 e 25 anni sono stati denunciati dalla polizia di Stato di Perugia, in collaborazione con la polizia Locale, in seguito ad una lite avvenuta in piazza IV Novembre, sulle scale del duomo. A segnalare la situazione è stato un cittadino che aveva visto due giovani litigare animatamente, uno deli quali aveva poi estratto un coltello tentando di colpire l’altro, senza riuscirci. L’aggressore si era poi allontanato in auto insieme ad altri due soggetti. I tre sono stati rintracciati e fermati poco dopo: uno è sceso dal veicolo, fuggendo dalla scena; gli altri due – il 29enne e il 25enne – sono stati invece controllati e trovati in possesso di una katana lunga circa un metro, posta sui sedili posteriori dell’auto. I due sono stati così denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere e il 29enne, conducente dell’auto, denunciato anche per guida in stato di ebbrezza, in quanto ubriaco, con ritiro della patente di guida.

