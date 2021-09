Tentano di sgozzare iracheno a Fontivegge: scattano due arresti

Il fatto risale alla notte dello scorso 11 luglio, quando due cittadini tunisini – nella zona di piazza del Bacio a Perugia – avevano aggredito un iracheno con una bottiglia di vetro, quasi sgozzandolo, tentando poi di rubare lo zaino che l’uomo aveva con sé. Venerdì pomeriggio i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Perugia hanno tratto in arresto i due soggetti, di 26 e 27 anni e senza fissa dimora, su ordine del gip del tribunale di Perugia. Ora si trovano nel carcere di Capanne. Le accuse sono di tentato omicidio, rapina e furto con strappo. Brillante l’indagine dell’Arma perugina, in sinergia con la procura, che ha consentito di individuare i responsabili della violenta aggressione. L’attività di esecuzione delle misure è stata coordinata dal nuovo comandante della Compagnia carabinieri di Perugia, il capitano Tamara Nicolai, e dal capitano Francesca Nico, comandante del Nor della Compagnia di Perugia. Decisive non solo le testimonianze delle persone che la notte dell’11 luglio avevano assistito ai fatti, ma anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona. La stessa vittima del tentato omicidio, una volta dimessa dall’ospedale, ha poi riconosciuto coloro che lo avevano ferito gravemente.

