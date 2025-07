di Gianni Giardinieri

Secondo quanto riporta giovedì mattina un articolo di Tag24, testata giornalistica di proprietà di Unicusano, quindi di fatto in capo al sindaco di Terni Stefano Bandecchi, la Ternana Calcio non sarebbe in grado di onorare le scadenze di venerdì 1° agosto. Come avevamo scritto 24 ore fa, era ovvio attendersi uno scenario caratterizzato da due sole possibilità: adempimenti presi in carico da Unicusano stessa, attraverso magari un conferimento sui conti correnti della società di via della Bardesca da parte di Ternana Women (una sorta di secondo acconto in relazione al progetto stadio-clinica) o il mancato rispetto delle scadenze, con conseguente penalizzazione in termini di punti in classifica, da scontare nel prossimo campionato.

Comunque la si giri, una situazione drammatica, malcelata da improbabili trattative per la cessione della società rossoverde. Arrivati alla ‘deadline’ (la scadenza di venerdì), appare chiaro che in casa Ternana regna, oltre alla confusione (vorremmo capire a che titolo Massimo Ferrero «chiama presidenti e procuratori per vendere e comprare calciatori», citando Bandecchi), l’assoluta mancanza di governance, con un direttore generale fresco di rinnovo triennale e un direttore sportivo, Carlo Mammarella, alle prese con una richiesta di abbattimento del monte ingaggi che sarebbe complicato da risolvere anche per il più esperto dei dirigenti calcistici. Quel che appare ormai certo è che la Ternana subirà molto probabilmente una penalizzazione che potrebbe sfiorare i 4 punti: se non si riusciranno a trovare soluzioni ‘vere’, la scadenza del prossimo 16 settembre potrebbe diventare nefasta.

VIDEO – IL ‘NO COMMENT’ DI BANDECCHI ALLA DOMANDA SULLA TERNANA

