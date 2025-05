di Gianni Giardinieri

Bisogna partire dal nome, un antroponimo, per capire la realtà della Giana Erminio da Gorgonzola, comune lombardo in provincia di Milano di poco più di 20 mila anime e celebre per il famoso formaggio, a cui dà il nome. La squadra viene fondata nel 1909 con il nome di ‘Unione Sportiva Argentia’, si scioglie nel 1930 e si ricostituisce un anno dopo con il nome attuale, in onore di un sottotenente (Erminio Giana, per l’appunto) gorgonzolese caduto durante la prima guerra mondiale, più precisamente il 28 giugno 1916 sul Monte Zugna, insieme a molti compagni del suo 4° reggimento del Battaglione ‘Aosta’.

Nel 2014, dopo una vita passata tra i dilettanti, il salto in serie C con campionati di consolidamento e una retrocessione nella stagione 2021/2022, a cui però fa seguito un immediato ritorno tra i professionisti, con la guida tecnica affidata all’attuale allenatore, Andrea Chiappella. Play off nel campionato 2023/2024 e play off in quello attuale, chiuso all’ ottavo posto.

Mister Chiappella schiera la sua squadra con il 3-5-2, affidando l’attacco alla coppia Struckler-Tirelli e consegnando il centrocampo ad Alessandro Lamesta. Un solo straniero in rosa, che per il sito Transfertmarkt ‘cuba’ non oltre i 3,6 milioni di euro di valore, e tanta volontà e determinazione, con un gruppo di giocatori capaci di imprese non da poco. Tanto per dire, quest’anno, approdo in finale di Coppa Italia di serie C (poi persa contro il Rimini), con la soddisfazione di eliminare le due vincitrici del campionato girone B e C: la Virtus Entella che ben conosciamo (1-0 ad inizio stagione) e l’ Avellino (sonoro 3-0). Per non parlare della doppia vittoria contro la squadra del momento, l’Atalanta Under 23, nella regular season ed il pareggio in trasferta per 2-2 contro il blasonato Vicenza.

Quattro i giocatori attualmente diffidati ed a rischio squalifica (Struckler, Caferri, Ferri e Alborghetti). Prima sfida contro le Fere in programma domenica 18 maggio (orario ancora da definire) allo stadio ‘comunale città di Gorgonzola’, capienza di 3.766 posti, 806 dei quali destinati al settore ospiti.