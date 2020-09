Ternana, si avvicina César Falletti

«Ha detto sì e lo aspettiamo a Terni il prima possibile. Viene a giocare per la Ternana». Così Stefano Bandecchi ‘ufficializza’ a modo suo nel pomeriggio di mercoledì – via Instagram – il ritorno in rossoverde di César Falletti, già grande protagonista con le Fere dal 2013 al 2017 e in procinto di lasciare il Bologna per tornare in Umbria: per il 27enne uruguaiano è pronto un contratto quadriennale – con dettagli ancora da sistemare – come riporta il sito gianlucadimarzio.com.

LUCARELLI E FALLETTI – VIDEO

Perno per Lucarelli

Dovesse andare tutto liscio – il giocatore ha ancora un anno di contratto con il Bologna, ostacolo da superare per la felice conclusione della trattativa – Falletti rientrerebbe alla Ternana dopo le esperienze con i felsinei in serie A, il Palermo nel torneo cadetto e il Club Tijuana nella Primera División messicana. Come già ampiamente spiegato dal 44enne tecnico livornese, il calciatore sudamericano andrebbe ad occupare il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 dei rossoverdi 2020-2021. «Il Bologna? Lo liberano», ha poi aggiunto il presidente di via della Bardesca rispondendo agli input dei tifosi. Vedremo.