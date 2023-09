Ternana-Bari, daspo per tifoso pugliese. Striscione non autorizzato: 27enne di Montecastrilli punito

Due persone individuate per comportamenti illegittimi allo stadio Liberati di Terni durante Ternana-Bari dello scorso 3 settembre e Ternana-Sampdoria del 19 agosto. La Digos della polizia di Stato si è attivata in seguito ai fatti che hanno coinvolto alcuni tifosi.

Daspo e sanzioni. Lo striscione



Un tifoso dei pugliesi è stato denunciato perché ha acceso due fumogeni nel settore ospiti, in curva ovest. Si tratta di un 46enne residente a L’Aquila con precedenti penali; per lui c’è anche la sanzione da 100 euro e il daspo. Stessa cifra da pagare per un tifoso delle Fere, motivo? Ha «esposto uno striscione non autorizzato in occasione dell’incontro Ternana-Sampdoria del 19 agosto scorso». Protagonista in questo caso un 27enne residente a Montecastrilli: «All’ingresso in campo delle due squadre, per circa sei minuti, aveva esposto uno striscione di 10 metri per 1, all’interno del parterre della curva nord, senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del Gos, il Gruppo operativo per la sicurezza».