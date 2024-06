Ternana: Capozucca si allontana

di Gianni Giardinieri

Pochi giorni fa le quotazioni per una permanenza dell’attuale direttore sportivo Stefano Capozucca alla Ternana erano in risalita. Il primo incontro con il presidente Guida, dopo la retrocessione, si era risolto con un nulla di fatto, ma ci si era lasciati con la volontà di rivedersi. Le problematiche ostative al proseguimento della liason erano e sono note da mesi, ma si confidava in una sorta di passo indietro da parte di tutti i protagonisti.Ve ne davamo conto spiegando che la situazione era sostanzialmente ‘fifty-fifty’: 50% di probabilità per una permanenza, 50% per un addio, magari con risoluzione contrattuale (Capozucca ha ancora un anno di contratto).

In questi giorni, però, a quanto risulta, il barometro ha di nuovo cominciato a segnalare nuvoloni all’orizzonte ed al momento sembra allontanarsi la possibilità che l’esperto direttore sportivo possa continuare l’avventura in rossoverde.

Alla base della futuribile rottura una serie di fattori, tra cui sicuramente una incompatibilità di vedute con alcune componenti della società. Da un lato la voglia di incidere di più, di essere più centrale nel progetto rossoverde, di avere maggiore capacità decisionale. Dall’altra la volontà di strutturare l’organigramma societario con una catena di controllo lunga. Dovesse esserci addio, tra i nomi che in queste ore stanno circolando (alcuni decisamente fantasiosi) sembra avere un fondo di verità quello che riporta del possibile ritorno di Danilo Pagni, che da par suo riteniamo sarebbe ben felice di rimettersi in gioco con le Fere. Un sondaggio con l’artefice, tra gli altri, della insperata salvezza nella stagione 2017/2018 (l’anno di Liverani in panchina, con la rivoluzione di mercato invernale) sarebbe stato esperito.