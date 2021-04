Ternana dominante, maxi gap sulla seconda Inter ’06-’07 a tiro

I 31 punti di vantaggio del Paris Saint-Germain nella Ligue 1 2015-2016 o i 30 del Celtic Glasgow 2016-2017 nella Scottish premiership sono pressoché – a livello aritmetico è possibile, ma molto complicato – inarrivabili. Tra i record mancanti che la magnifica Ternana targata Cristiano Lucarelli otterrà c’è – salvo sorprese – quello legato al maggior gap rispetto alla seconda classificata nella terza serie italiana, per ora in mano al Monza 2019-2020 con un +16 rispetto alla Carrarese: i rossoverdi sono già avanti e basterà mantenere il trend vincente per superare i brianzoli. Considerando anche tornei recenti e altre categorie c’è la chance di far meglio dell’Inter di Roberto Mancini. In definitiva stiamo assistendo ad uno dei tornei più dominati nella storia del calcio italiano professionistico.

TERNANA ESAGERATA, 7-2 ALLA CAVESE: 84 PUNTI E 87 GOL

La possibilità

Le Fere centreranno anche il record di categoria per miglior media punti – al momento a quota 2,54 – di sempre. Come già ribadito più volte Lucarelli vuol chiudere alla grande, magari arrivando al 2 maggio con altre tre vittorie e terminare l’annata a 93. Di certo gli attuali 21 punti di vantaggio sull’Avellino (irpini con una gara in più da disputare) potrebbero aumentare: messi alle spalle i record degli ultimi anni del Monza per la C e del Benevento (per la serie B a tre punti, +18 sul Crotone la scorsa stagione), ora nel mirino c’è la super stagione dell’Inter 2006-2007. L’allora squadra di Mancini vinse la serie A a 97, ben 22 in più della Roma guidata da Luciano Spalletti (i team protagonisti erano 20). Andando indietro nel tempo c’è invece il Torino 1947-1948 che, con il sistema vigente e il bottino pieno da 3 punti, avrebbe concluso con un +24 sul Milan (invece fu ‘solo’ +16 con il conteggio dell’epoca).

Dominio inedito

Rimanendo in ambito rossoverde è chiaro che il 2 maggio verrà stabilito il nuovo record societario in merito al distacco sulla seconda classificata. Mai si era registrato un dominio del genere in passato nei campionati vinti dalle Fere, nemmeno nella superba stagione – promozione – 1953-1954 di Oreste Cioni.