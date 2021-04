Ternana insaziabile: 7-2 alla Cavese. 84 punti e 87 gol

Altro giro, altra goleada. La Ternana cambia quasi l’intera squadra dopo aver raggiunto l’aritmetica promozione ma il risultato non cambia: solito dominio assoluto e Cavese travolta 7-2 al ‘Liberati’ nel recupero della 28° giornata di campionato con marcature a firma Vantaggiato, Peralta, Suagher e Laverone. Sette volte a segno tra le mura amiche come non accadeva dal gennaio 1954 in promozione contro il Bastia. Fere a quota 84 punti e 87 gol (superato così il numero record dell’annata 1942-1943), con premiazione per tutti al termine del confronto con i ragazzi di Maiuri. Domenica trasferta in terra campana per affrontare la Turris.

Ampio turnover. Attacca la Ternana



Nell’undici di partenza ci sono il terzo portiere Vitali (al debutto assoluto), Laverone, Russo, Salzano, Damian, Torromino e Vantaggiato. C’è Falletti. L’avvio di gara come prevedibile è di marca rossoverde con un paio di transizioni offensive che vede protagonisti Peralta – chance sprecata per un allungo di troppo – e l’ex centrocampista del Crotone, il cui tiro di potenza è fuori misura; molto attivo anche l’11 delle Fere, seppur tutt’altro che preciso nei tre tentativi di inizio match. La Cavese non dorme e al 12′ va in gol con Bubas che, sotto misura, devia in porta un mancino da fuori area scagliato da Ricchi. Tuttavia il gioco era già fermo per l’offside del 40 ospite.

Vantaggiato si accende: doppietta di classe



I rossoverdi accelerano e passano al 16′ grazie alla combinazione tra Torromino e Vantaggiato: filtrante del primo per la punta brindisina che, solo davanti a Kucich, lo infila con un preciso sinistro. Ed è solo l’inizio per il 10 perché al 24′ arriva un gesto tecnico – non il primo per lui in maglia rossoverde – di rara qualità per il raddoppio della Ternana: l’attaccante pugliese, al centro dell’area, si coordina bene per una meravigliosa realizzazione in semirovesciata dopo un tiro di Peralta respinto da Lancini. I campani fanno quel che possono, ovvero poco, anche se al 37′ c’è il palo centrato da Matera con una bordata dalla distanza. Poi ancora Fere.

Gemma Peralta, Cavese travolta. Subito poker



L’undici di Lucarelli non si accontenta e dopo un legno colpito da Torromino – solo di fronte a Kucich in posizione defilata – va a ancora in gol: Peralta prende palla, si accentra e dai sedici metri lascia partire un mancino sul secondo palo che non lascia scampo al portiere degli ospiti. Si va al riposo sul 3-0 dopo l’ennesimo tentativo di giornata a firma dell’ex Juve Stabia. Un risultato che resisterà per appena tre minuti nel corso della ripresa perché è Laverone a battere il 22enne estremo difensore con una conclusione ravvicinata – il tentativo precedente di Vantaggiato è respinto sulla linea – privo di marcature. Non ci si annoia. Al 51′ arriva il gol a sorpresa dei campani con Scoppa, abile a superare da lontano Vitali con un rasoterra da posizione centrale. Il tecnico livornese a questo punto opera i primi cambi con gli inserimenti del classe 2002 Onesti e Partipilo – è lui ad agire da centravanti – per Vantaggiato e Falletti.

Esulta anche Suagher, debutto Ndir. Chiuso il set

C’è la gioia del gol anche per Suagher che, approfittando di una buona giocata di Torromino, beffa Kucich – palla sotto le gambe – a tu per tu nonostante la difficoltà nel coordinarsi. Il tempo di esultare e l’ex Atalanta cede il posto al 20enne Ndir, anche lui al debutto con i senior rossoverdi. La Ternana non si ferma: Torromino va vicino alla marcatura, poi è Peralta – ben servito da Partipilo – a battere di nuovo il portiere della Cavese, si va sul 6-1. Emozioni a non finire e lo score cambia ancora ad un quarto d’ora dal triplice fischio: Ndir perde la sfera, Ricchi avanza e con un buon destro a giro sul palo lontano consente ai suoi di accorciare il gap. Ultime sostituzioni per Lucarelli con spazio per Celli e Ferrante in luogo di Mammarella e Peralta. Nel finale il 21 delle Fere manca il bersaglio di un niente, poi a chiudere il cerchio è Partipilo grazie al servizio dalla sinistra di Celli. Ternana insaziabile.

Il tabellino

Ternana (4-2-3-1): Vitali; Laverone, Russo, Suagher (65′ Ndir), Mammarella (c, 79′ Celli); Salzano, Damian; Peralta (79′ Ferrante), Falletti (59′ Partipilo), Torromino; Vantaggiato (59′ Onesti). A disposizione: Casadei, Boben, Paghera, Furlan, Proietti, Raičević. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Cavese (3-5-2): Russo; Matino, De Franco, Lancini (77′ Marzupio); Nunziante (57′ Senese), Matera (c), Scoppa (64′ Pompetti), Lulli (46′ Cuccurullu), Ricchi; Bubas, Gatto (64′ Montaperto). A disposizione: Kucich, Paduano, Gega, Marzupio, Semeraro, Favasuli, De Rosa. Allenatore: Vincenzo Maiuri

Arbitro: Fabio Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (assistenti Matteo Pressato e Marco Cirilli di Latina, IV° ufficiale Davide Di Marco di Ciampino)

Reti: 16′ e 24′ Vantaggiato, 38′ e 74′ Peralta, 48′ Laverone, 64′ Suagher, 89′ Partipilo (T); 51′ Scoppa, 76′ Ricchi (C)

Calci d’angolo: 3-3

Recupero: 1; 4