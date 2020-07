Ternana, chi si rivede: giovedì a Monopoli

Si torna a Monopoli. Questo l’esito del sorteggio di lunedì mattina per la fase nazionale dei playoff di Lega Pro: la Ternana giovedì sera scenderà in campo in terra pugliese contro la formazione che, in regular season, aveva concluso al 3° posto in classifica il girone C.

IL FATICOSO PAREGGIO CON IL CATANIA

LA FOTOGALLERY DI ALBERTO MIRIMAO

Serve vincere

Sarà il match numero tre tra i ragazzi di Giuseppe Scienza e Fabio Gallo: in campionato i biancoverdi si erano imposti al ‘Liberati’ per 0-2, mentre al ‘Veneziani’ i rossoverdi avevano strappato un punto chiudendo sullo 0-0. Non basterà questo punteggio per proseguire l’avventura nei playoff: i rossoverdi dovranno giocoforza vincere nei 90 minuti. La Ternana non ottiene il bottino pieno dal 29 gennaio e da allora sono state disputati undici match. O si cambia passo o fine stagione.

IL PAREGGIO DELLO SCORSO 26 GENNAIO IN PUGLIA