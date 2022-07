Ternana in lutto: addio ad Enzo Riccomini, guidò le Fere in serie A

La Ternana dice addio ad una grande e vincente figura della sua storia. Sì, perché Enzo Riccomini è uno dei due tecnici – l’altro è l’indimenticabile Corrado Viciani – che ha allenato le Fere in serie A: il tecnico di Piombino si è spento, avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 22 agosto. Arrivò a Terni dopo la retrocessione dalla massima serie e fu in grado riportarci immediatamente il gruppo (3° posto in B) grazie all’apporto dei vari Nardin, Rosa, Masiello, Garritano e Prunecchi, su tutti. Tutt’ora è il 10° all-time per partite ufficiali da allenatore della Ternana (76) alle spalle di Viciani, Tobia, Toscano, Pangrazi, Delneri, Carapellese, Lucarelli, Beretta e Cioni. La cerimonia funebre ci sarà sabato alle 17.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Viareggio.

